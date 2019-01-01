Abdullah Avcı'nın Dorukhan Toköz planı
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bir yandan da mevcut kadrodaki oyunculara kafasındaki oyun şablonunu aktarıyor.
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NTV Spor'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcı Dorukhan Toköz'le özel bir görüşme yaparak planlarından bahsetti.
Habere göre Avcı, 23 yaşındaki oyuncuyu sağ bek pozisyonunda görevlendirmek istiyor.
Başarılı oyuncu, Eskişehirspor formasıyla zaman zaman savunmanın sağında görev almış ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Sarpsborg ve ve Malmö karşılaşmarında da sağ bek pozisyonunda mücadele etmişti.
Dorukhan Toköz, 2018/19 sezonunda Beşiktaş adına çıktığı 25 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.