Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz planı

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Burak Yılmaz sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak olan Burak Yılmaz büyük olasılıkla Medipol karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Burak Yılmaz’ı ilk 11’de oynatma konusunda kararsız olan teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk planının, Burak Yılmaz’a yedek kulübesinde yer vermek olduğu öğrenilirken, futbolcuyu büyük olasılıkla son yarım saatte değerlendireceği belirtildi.

Ancak Avcı, ikinci seçenek olarak Medipol Başakşehir karşısında skor avantajının erken yakalanması durumunda ise Burak’a ya çok kısa bir süre verecek ya da hiç riske etmeyecek.

Hazırlık kampında stres kırığı tehlikesi nedeniyle sağ ayak 5. tarak kemiğinden operasyon geçiren golcü futbolcu uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.