Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz kararı: Riske edilmeyecek

Başarılı çalıştırıcı, sahalara dönmek için can atan yıldız golcü hakkında tedbirli davranıyor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlıktan dönüşü dört gözle bekleniyor.

Yeni sezonda henüz sahaya çıkamayan yıldız golcünün yokluğunda gol yollarında sorun yaşayan siyah beyazlılar, ilk üç karşılaşmanın ikisinde puan kaybı yaşadı.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, tecrübeli golcü Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve "Gazişehir maçında oynamak istiyorum" dedi.

"Takımın bana ihtiyacı olduğunu görüyorum" diyen Burak Yılmaz, bu ifadelerle oynamak için duyduğu isteği ifade etti.

Abdullah Avcı ise sakatlıktan yeni çıkan yıldız oyuncusunu riske etmek istemediğini anlattı.

Haberin devamı aşağıda

"Sakatlığın yeni bitti ve risk almak istemiyorum" diyen deneyimli çalıştırıcı, yıldız oyuncusuna maçından itibaren başlayacak yoğun maç temposunda ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Habere göre Abdullah Avcı, karşılaşmasında gidişata göre Burak Yılmaz'a görev verebilir.

Burak Yılmaz, bu yaz Beşiktaş'ta kaptanlık görevine getirilmişti.