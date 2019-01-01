Abdullah Avcı'dan radikal değişiklik

Aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı sahadaki sistemi değiştirme yoluna gidiyor.

Yönetimin aldığı kongre kararıyla hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta sahadaki sonuçlar da taraftarı tatmin etmekten çok uzak. Geride kalan 5 hafta sonunda 5 puan alabilen siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı radikal çözümlere gitmeye başlıyor.

Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre pasa dayalı, az pozisyon bulan ve kolay gol yiyen sistemini değiştirme kararı alan Avcı, karşısında dikine oynayacak ve direkt rakip kaleye gitmenin yollarını arayacak.

Bu doğrultuda tecrübeli hocanın Burak Yılmaz'ın ve yaratıcı orta saha oyuncularının yeteneklerinden yararlanarak, Trabzon’un ağır savunmasının arkasına atılacak olan toplarla gol ya da goller bulmayı planlıyor.

Orta sahada sürekli baskıyı yüksek tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, takımıyla da sürekli toplantılar yapıp, alınacak bir galibiyetin kendileri adına 3 puandan çok daha fazlası olacağını ifade ediyor.