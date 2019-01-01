Abdullah Avcı'dan kanatlar için yeni formül

Abdullah Avcı, Konyaspor deplasmanında kanatlarda savunma yönleri güçlü isimleri tercih edecek.

Süper Lig'in 12. haftasında kritik deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kanatları daha verimli hale getirmek için çaba harcıyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Abdullah Avcı, Konyaspor deplasmanında sol kulvarda Rebocho-N’Koudou ikilisine görev vermeyi planlıyor.

Haberin devamı aşağıda

Konyaspor’un sağ taraftaki etkili isimleri Ömer Ali Şahiner ile Nejc Skubic’e, Rebocho ve N’Koudou ile yanıt vermek isteyen Avcı, sağ kanatta Gökhan Gönül’ün önünde kimi oynatacağı konusunda henüz bir karara varmadı.

Jeremain Lens ve Tyler Boyd ikilisinden birini bu mevkide görevlendirmek isteyen tecrübeli teknik adamın, Caner Erkin’i hamle oyuncuları arasında tutabileceği öğrenildi.

Ligde 18 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş, 23 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Konyaspor ile karşılaşacak.