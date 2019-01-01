Abdullah Avcı'dan hakem eleştirilerine yanıt!

Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında aldıkları galibiyet sonrası hakem Mete Kalkavan'a karşı yöneltilen tepkiler hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında savunmadaki birkaç kişi dışında herkesin gol kaçırdığını, çok net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Avcı, şu görüşleri paylaştı: "Oyuncularım bütün organizasyonları doğru uygulamaya çalıştılar. Savunmada iki yeni oyuncu olmasına rağmen, oyuncu üzerinden değil de oyun üzerinden değerlendirdik. Attığımız golde bir organizasyon golüydü. Oyunu daha erken koparabilirdik. Şampiyonluk yarışında deplasmanda iyi bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık. Rakip mesafe olarak bizden daha fazla katetmiş olabilir ama yüksek şiddetteki koşumuz rakipten daha fazlaydı. Edin Visca en fazla sprint yapan oyuncuydu. Oyun içinde oyun disiplinine son derece sadık kaldılar. Önemli bir virajda, önemli bir galibiyetle dönüyoruz. Oyunun bütününde ilk yarıda Kudriashov'un ayağının kaymasıyla rakibe verdiğimiz pozisyon var. Onun dışında pozisyon vermedik. Oyunu tamamen elinde tutan ve hücum organizasyonlarını geliştiren ve net pozisyonlara giren takımdık. Burada kazanıp dönmek, son derece değerli."

"Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım"

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimi ile ilgi soru üzerine teknik direktör Avcı, "Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım. Rakibin oyuncumuzun ayağının kaydığı pozisyon dışında pozisyonu var mıydı? Yok değil mi? Girdiğimiz ise 6-7 pozisyon var. Bence oyun tarafından bakarsak daha değerli olur." yorumunu yaptı.

Kaybettiği, canının yandığı zamanlarda bile, "Ben hata yaptım, oyuncum hata yaptı, hakem hata yaptı." diyerek oyuna baktığını anlatan Avcı, "Türk toplumu olarak oyuna bakarsak bunun altından kalkabiliriz. Her insan hata yapar, hataları buna göre kabulleniriz. Benim bu ligde attığım gol, VAR göstermedi diye iptal edildi ben yine bir şey söylemedim." şeklinde konuştu.