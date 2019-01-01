Süper Lig

Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz sürprizi

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Bu sezon resmi hiçbir maçta forma giyemeyen Burak Yılmaz formasına Başakşehir maçında kavuşuyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular can sıkarken Burak Yılmaz'dan sevindirici haber geldi. 

TRTSpor'un haberine göre golcü oyuncu sakatlığını tamamen atlattı. Teknik direktör Abdullah Avcı Başakşehir mücadelesinde Burak'ı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. 

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre ise henüz fizik-kondisyon açısından 90 dakikayı kaldıramayacak durumda olan 34 yaşındaki futbolcu, son 30 dakikada oynayabilir.

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Sağ ayak 5. tarak kemiğinden 8 Temmuz'da ameliyat olan Burak Yılmaz, iyileştikten sonra Beşiktaş'ın Udinese ile 2 Ağustos'ta oynadığı hazırlık maçında tekrar sakatlanmıştı.

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