Abdullah Avcı: Zihinsel olarak büyük bir düşüş var

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının 4-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

"Zihinsel olarak büyük bir düşüş var"

Beşiktaş'ın lige yaptığı başlangıcı değerlendiren Avcı, "6 maç, evet, hem Beşiktaş hem de benim için hiç yaşamadığımız bir gidişat var" ifadelerini kullandı.

Takımının maçta geriye düştüğü an gerekli reaksiyonu veremediğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Geriye düşene kadar oyunda denge var hep ama geriye düştükten sonra kırılganlıklar yaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Zihinsel olarak büyük bir düşüş var. Neden oyun ve mücadele olarak bu kadar bir düşüş oldu, bunun üzerine çalışacağız."

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"Fikret Orman önemli hizmetler yapmıştır"

Geçtiğimiz günlerde görevi bıraktığını duyuran Fikret Orman hakkında konuşan Avcı, "Fikret Orman bu kulübe önemli hizmetler yapmıştır ve şimdi seçim kararı aldı" dedi.

"Biz sahada işimizi yapmaya çalışacağız" diyen deneyimli çalıştırıcı röportajını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 'u konuk edecek.