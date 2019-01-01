Abdullah Avcı: Üzerine koymamız lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının 1-0 kazandığı Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu 'u Burak Yılmaz'ın golüyle mağlup etti.

Ligde üst üste 4. defa kazanan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına verdiği demeçlerde takımının giderek daha iyi olacağını ifade etti.

"Hücum ve savunmada önemli planları var"

Sözlerine müsabakayı değerlendirerek başlayan deneyimli antrenör, Beşiktaş'ın kazandıkça iyiye gittiğini şöyle anlattı:

"Umarım serimiz devam eder. Şunu daha önce de söyledim, bundan önceki takımımda da beş sene ligin en az gol yiyen takımıydık. Biraz maç kazandıkça takımın enerjisinin yukarı çıkması da etkiliydi. Konyaspor özellikle savunmada ve hücumda planları olan, merkezi kapalı ve hücumda da opsiyonları olan bir takım. Hücum ve savunmada önemli planları var ve onlara karşı oynamak zor"

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"Üzerine koymamız lazım"

Takımının giderek seviyesini yukarı çıkardığını belirten Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarı fazla pozisyon zenginliğimiz yok ama pozisyon da vermedik. Bütün planları olan bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık. Onların kalitesinin karşılığı değil. Bizim performansımız da yeterli değil. Oyun olarak üzerine koymamız lazım, kazanarak bu süreci kısaltacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gelişerek devam edeceğiz"

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 'u konuk edecek.