Abdullah Avcı: Trabzon şehri her şeyi hak ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı Yeni Malatyaspor maçının ardından 90 dakikayı değerlendirdi.

Bordo-mavili takımın kendisinin göreve gelmesinin ardından yaşadığı çıkışı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Bunu bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, bize hizmet eden kulüp personelleri ve Trabzon şehri bu bütünün bir parçası. Başarıda herkesin payı var. Trabzon şehri bizi çok seviyor ve o şehir her şeyi hak ediyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'daki zeminde iyi futbol oynamanın kolay olmadığını belirten Avcı, "Teknik kapasitesi yüksek üst düzey oyuncular alıp, bu oyuncularla pas oyunu oynamak istiyoruz ama bu zeminde bunu oynayabilmek kolay değil" dedi.

Takım savunmasından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Doğru savunma hücum da başlatabiliyor. Uğurcan'ın bir kurtarışı dışında kalemizde önemli pozisyon vermedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ne çalışırsak onu yapmaya çalışıyoruz. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.