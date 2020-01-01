Abdullah Avcı: Topa değmeyen oyuncu daha değerli

Abdullah Avcı ve ekibi, "Salgın futbolda dinamikleri nasıl değiştirecek?" adlı webinara katılarak görüşlerini dile getirdi.

Editörümüz Rezzan Yetiş'in moderatörlüğünü yaptığı webinarda Abdullah Avcı, Caner Erol ile Özerk Tufan, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Possible iş birliği ile gerçekleştirilen webinara teknik direktör Abdullah Avcı, maç ve performans analisti Caner Erol ile fiziksel performans antrenörü Özerk Tufan katıldı.

Bir katılımcıdan gelen, "Build-up aşamasından üçüncü bölgeye kadar geçen sürede, topsuz oyunda doğru koşular yapan oyuncular neden el üstünde tutulmuyor?" sorusuna Abdullah Avcı'nın yanıtı şu şekilde oldu:

Daha fazla takım

"Yardımcı koşu o kadar önemli ki. Bir gün kendi aramızda yaptığımız toplantıda oyunculara şöyle bir ifade kullandım: Topa değmeyen oyuncu, daha değerli oyuncu. Bunu insanlara anlatabilmek ve görsel olarak gösterebilmek lazım. Bugünkü sistemlerde topa değmeyen oyuncu, yarattığı alanlarla çok değerlidir. Bunu her zaman ifade ettim. Biz 38-39 yaşındaki oyuncuyu, topa en fazla temas etmek isteyen bir oyuncuyu buna ikna ettik."