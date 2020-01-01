Abdullah Avcı: Takım savunmasını doğru yaptık

Trabzonspor'daki ilk maçından galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası değerlendirmede bulundu.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen 'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ve ikinci yarı farklı oyun formasyonlarında oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı. Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik." diye konuştu.

Rakibin ise duran toptan ilk yarı etkili olduğunu ifade eden Avcı, "Sayılmayan bir golleri var. Hugo'nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, ikinci yarı hava şartları, pas ve savunmaya çıkarken kaybettiği topların olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

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Daha fazla takım

"Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibarıyla gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu."

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Çok eksiklerinin bulunduğunu vurgulayan Avcı, " Bununla ilgili adım adım çalışacağız. Maç kazanmak biraz da bize öz güven getirecek. Öz güven getirince çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.