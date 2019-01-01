Abdullah Avcı: Savaşamadık, mücadele edemedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma ardından değerlendirmelerde bulununan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi tebrik etti ve şöyle söyledi:

"Savaşamadık, mücadele edemedik. Klasik bir derbi aslında. Derbilerde top oyunda çok fazla kalmıyor. Bu akşam da 46 dakika kalmış. Maç her iki takım adına kaotik bir oyunla başladı. Fakat onlar topa sahip olup kenara gittiklerinde biz geç kaldık. "

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"İlk penaltı pozisyonu, ardından ikinci gol, sonra devreye girerken bulduğumuz golle yeniden oyunu yakaladık. İkinci yarıda biraz daha topa sahip olup üçüncü bölgede oynamamız gerekiyordu. Fırsatlar da yakaladık. Ama doğru cevap veremedik."

Fenerbahçe'nin kendilerinden daha fazla mücadele ettiği dile getiren Avcı, "Bireysel performanslardan memnun değilim. Sayısal olarak fazlaydı. Bu tip maçlar bunu kaldırmıyor. Rakip daha fazla mücadele ederek, daha fazla isteyerek ve kilometre yaparak kazandı" ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki teknik adam sözlerine şöyle son verdi: "Oyun disiplininden kopamazsınız. Beşiktaş takımısınız. Çok fazla geriye koşmak zorunda kaldık. Böyle bir oyun yok. Bu oyun hatalar oyunudur. Bazen takım savunmasında hata yaparsın, bazen bireysel hatalar yaparsın. Bunu minimuma indirmeye çalışacağız. Mevcuttan maksimum verim nasıl alacağız, ona bakacağız."