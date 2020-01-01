Abdullah Avcı: Sahada doğru durmadık

Kayserispor'la berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı kötü oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo 'la deplasmanda golsüz berabere kalan 'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının kötü oynama haklarını kullandıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, bazen rakamlarla bazen de oyunun içindeki aksiyonla müsabakaların değerlendirildiğini belirtti.

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Oyunun her iki bölümünün çok değerlendirilecek bir anlamı olmadığını aktaran Avcı, istedikleri organizasyonları yapamadıklarını ifade etti.

Daha fazla takım

"Her oyuncum pas hatası yaptı." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma maçtan sonra da dedim. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olan bir takım veya oyuncular olmadığını düşünüyorum. Geldiğimizden beri 4. müsabaka. Oyun olarak geçen haftaya kadar gelişiyorduk. Bugün itibarıyla hiçbir tarafıyla sahada doğru durmadık. Bundan sonraki süreci, çalışarak, performansları yukarı çekerek, aklın daha fazla ön planda olduğu oyunlara dönmek zorunda kalacağız. Eksiklerimiz var çalışmaya devam."

