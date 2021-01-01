Trabzonspor

Abdullah Avcı sadece Sergen Yalçın'a geçildi

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Abdullah Avci Trabzonspor 01032021
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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8 maçın beşini kazandı ve toplam 17 puan topladı.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 16. haftayı galibiyetle kapattı. Bordo mavililer böylece Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı sekizinci lig maçında beşinci galibiyetini elde etti.

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan Trabzonspor, 23 puana ulaştı.

Bu 8 haftalık dönemde sadece 18 puanla Beşiktaş (1 maçı eksik), Trabzonspor'dan daha fazla puan topladı.

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    Trabzonspor bu sezon ilk kez bir İstanbul takımını yendi

    Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına karşı ilk kez kazanmayı başardı.

    Trabzonspor önceki beş maçta sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray'a mağlup olmuştu.

    Nwakaeme, Sörloth'u geçti

    Opta verilerine göre Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük'e attığı golle Alexander Sörloth'u ge geride bırakarak 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

    31 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu dönemde 25 gole imza attı.

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