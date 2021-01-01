Abdullah Avcı sadece Sergen Yalçın'a geçildi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8 maçın beşini kazandı ve toplam 17 puan topladı.

, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 16. haftayı galibiyetle kapattı. Bordo mavililer böylece Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı sekizinci lig maçında beşinci galibiyetini elde etti.

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan Trabzonspor, 23 puana ulaştı.

Bu 8 haftalık dönemde sadece 18 puanla Beşiktaş (1 maçı eksik), Trabzonspor'dan daha fazla puan topladı.

Daha fazla takım

Trabzonspor bu sezon ilk kez bir İstanbul takımını yendi

Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de İstanbul takımlarına karşı ilk kez kazanmayı başardı.

Trabzonspor önceki beş maçta sırasıyla Beşiktaş, , , ve 'a mağlup olmuştu.

Nwakaeme, Sörloth'u geçti

Opta verilerine göre Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük'e attığı golle Alexander Sörloth'u ge geride bırakarak 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

31 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu dönemde 25 gole imza attı.