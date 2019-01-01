Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'den ayrılan Abdullah Avcı ile resmen anlaştığını duyurdu.

Siyah beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli teknik adama 'Hoş geldin' dedi.

Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı 🦅 pic.twitter.com/9NXY12trV3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 1, 2019

Milli Takımını çalıştırmıştı

17 Kasım 2011'de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçen Avcı 31 Mayıs 2015'e kadar görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam bu dönemde 6'sı resmi, 12'si özel olmak üzere oynadığı 18 maçta 6 kez kazandı, 8 yenilgi aldı, 4 maçta da berabere kaldı.

Abdullah Avcı'nın OPTA istatistikleri

- Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde çıktığı 316 maçta (tamamı Başakşehir) 148 galibiyet aldı (82B 86M)

- Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 316 Süper Lig maçında toplam 460 gol attı (1,45 ortalama), kalesinde 342 gol gördü (1,08 ortalama).

- Süper Lig'in son dört sezonunda en fazla galibiyet alan teknik direktörler: Şenol Güneş - 88 & Abdullah Avcı - 78.

- Süper Lig'in 2018/19 sezonunda kalesini en fazla maçta gole kapatan takım Başakşehir (17).o Son iki sezonda da Süper Lig'de en fazla isabetli pas yapan takım Başakşehir.

- Bu sezon Süper Lig'de skor olarak en uzun süre önde (1201 dakika) ve en kısa süre (388 dakika) geride oynayan takım Başakşehir.

- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de hiçbir maçta üç gol yemeyen sadece iki takım var: Başakşehir & .