Abdullah Avcı: "Psikolojik üstünlük bizde"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ellerine tuttuklarını belirtti.

Fenerbahçe'yi yenerek Süper Lig'de maç fazlasıyla puan farkını 11'e çıkartan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Avcı, Fenerbahçe'nin bulunduğu noktayı haketmediği belirterek sözlerine başlarken, "Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Bulundukları puanı ve konumu hak etmeyen bir takımı. Kültürü var, dönüşleri var, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadılar bugün. Fenerbahçe'nin bir hoca öncesi ve bir hoca sonrası vardı. 1. bölgede topa sahip olması ve kenar oyunu ilerleyen bir Fenerbahçe vardı. Kendi planlarımızı nasıl kullanacağımızı çalıştık, iki gol de çalıştığımız pozisyonlardı bizim. Pozisyon hatasıyla gol yesek üzülebilirdik ama bireysel hatalar futbolun içinde var. Kenar ortasıyla da 1-2 tane pozisyon verdik" ifadelerini kullandı.

Takımının kadro derinliğini öven deneyimli teknik adam, "Girenler Adebayor ve Napoleoni çok değerli katkı sağladı. Emre kaptana söyleyecek bir söz yok, Mossoro da öyle. Çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Avcı, "Her hafta puan farkını koruyabilmek veya gerçekçi olarak da açabilmek daha fazla özgüven ve psikolojik üstünlük sağlıyor. Çok önemli kulüplerle yarışıyoruz, 100 senelik saygın kulüplerle yarışmak çok önemli. Cebimizde kredimiz var ama hiç önemli değil. Haftaya çok iyi bir çıkış yapan Kayserispor ile oynayacağız, o maçı kazanıp milli araya cebimiz dolu girmeye çalışacağız. Bu akşam bu maçın keyfini çıkaracağız" açıklamasını yaptı.