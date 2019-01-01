Abdullah Avcı: Kırmızı kartın telafisi yoktu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir Gaziantep mağlubiyetini değerlendirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 'e 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Beşinci dakikadaki kırmızı karta kadar oyun istediğimiz gibi geçiyordu. Golü telafi edebilirdik, ama kırmızı kartla eksik kalmamızın telafisi yoktu." dedi.

Oyunda senaryoların çok değiştiğini söyleyen Abdullah Avcı, "10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1'e döndük. Merkezde çok boşluk vermeye başladık. Sonra yediğimiz ikinci, üçüncü gol. Bir kırmızı kart daha.." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, şu sözleri kullandı:

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"Bugün hakemi mi konuşalım, kendi durumumuzu mu konuşalım? Gazişehir'de atılan oyuncu geçtiğimiz hazırlık maçında atıldı. Bugün bir daha atıldı. Ödül mü vermiş olunuyor böylece? Halil Umut Meler önemli finaller yönetti ama nasıl yönettiğini de biliyorum. Bunun mağlubiyetle alakası yok. Güzel bir yüzü var, gelişmeye açık, lütfen geriye doğru gitmesin. İkinci kırmızı kart öncesi rakip zaten dirsek atıyor. Benim oyuncumun bunu yapmaması lazım. Ama hocanın da görevi bu dirseği görüp direkt kırmızı kartla atmak."

Gol yollarındaki problemin sadece Burak Yılmaz'ın yokluğuna bağlanmaması gerektiğini belirten Avcı, "Burak Yılmaz önemli bir oyuncu. Gelince her şey çözülecekmiş gibi ona çok fazla yük bindiriyoruz. O da sakatlıktan çıkacak. Bir an evvel dönmesi, elbette bizim seçeneklerimizi artıracak." şeklinde konuştu.