Abdullah Avcı: İkinci yarıdan oyuncular da memnun değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün birçok taraftan bakacağımız bir durum var. İlk yarıda hem oyun hem skor hem de kaçan goller vardı. Devreye 3-0 önde girmemiz lazımdı. Hücumda sorunumuz yoktu, savunma için birkaç görüntü gösterdik oyunculara, merkezi kapama adına"

"İkinci yarından oyuncular da memnun değil"

"Bu maçlarda skoru her türlü cebine koyman gerekiyor. Bugün ana felsefemiz kenarlardan oynayıp merkezi kullanmamaktı. İlk yarı çok güzel bir oyun ve kaçan goller. İkinci yarı oyuna rakibi dahil ettiğimiz, gel gitler olan bir oyun. Oyuncular da ikinci yarıdan memnun değil. Dört maç, on puan. Haftaya içeride 'u ağırlayacağız. Büyük Beşiktaş taraftarı bize destek verdiğinde maçlara 1-0 önde başlıyoruz"