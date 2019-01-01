Abdullah Avcı için iki kulüp devrede

Medipol Başakşehir'le üç sezondur şampiyonluk yarışı veren Abdullah Avcı'nın yeni durağı İstanbul devlerinden biri olabilir.

'in başarılı antrenörü Abdullah Avcı için Süper Lig'in iki büyük kulübü yarışıyor.

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Süper Lig'de bitime beş hafta kala 'ın üç puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir, Avcı yönetiminde ligin en etkili ekiplerinden biri haline geldi. Bu durum, 'nin geleneksel büyüklerinin ilgisini cezbediyor.

Sabah'ın haberine göre, Ersun Yanal'dan da umduğunu bulamayan Başkanı Ali Koç'un gözünde Avcı var. Sarı lacivertli ekip sezon sonunda 55 yaşındaki teknik adamı göreve getirmek için düğmeye basacak.

Avcı'nın adının anıldığı bir diğer takım ise Beşiktaş. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yeni antrenör arayışlarına giren siyah beyazlı ekipte Mircea Lucescu ve Guti'nin ardından gündeme gelen üçüncü isim Abdullah Avcı oldu.

Abdullah Avcı, 2011 - 2013 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştırmıştı.