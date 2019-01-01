Abdullah Avcı: "Hiç şık olmadı..."

Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Süper Lig'de yeni sezonu 3-0'lık Demir Grup mağlubiyetiyle açan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Avcı, "Sivasspor sıcak temas yapan bir takımdı. Topa sahip olmamız lazımdı ama bunu yaparken rakibi koşturmamız gerekiyordu. Basit top kayıpları yaparsanız, klasik bir geçiş takımı olan Sivasspor bu özelliğini gösterdi." dedi.

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İkinci golden sonra oyun disiplininden koptuklarını vurgulayan Abdullah Avcı, "İkinci gole kadar bir ivmelenme gösterdik ama ikinci golü yiyince disiplinden koptuk, bir tükenmişlik yaşadık. Çabuk oyun disiplininden kopan, basit hatalar yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı. İlk yarıda bizim istediğimiz sistemi yansıtmak istedik, ikinci yarıda oyuncuların alışık olduğu sistemi denedik ama ikisinde de başarılı olamadık. Gelecek hafta daha fazla ağırlık koyan, Beşiktaş ağırlığını hissettiren bir takım görmek istiyoruz." diye konuştu.

Abdullah Avcı, forvet hattına takviye yapıp yapmayacakları yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Burak Yılmaz önemli bir oyuncu. Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden birisi. Önceliğimiz elimizdeki mevcut oyuncuları değerlendirmek. Transfer çalışmaları sürüyor ama oyuncu almak için almak yanlış olur. Doğru oyuncu almak gerekiyor."