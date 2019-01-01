Abdullah Avcı: Heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ve sol bek Pedro Rebocho, Braga maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, UEFA 3. maçında 'in Braga takımını konuk edecek.

Kritik maç öncesi siyah beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı ve sol bek Pedro Rebocho basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Roco sahada olacak"

Sezonun başından beri çok sayıda oyuncunun ilk 11 başladığını ifade eden Avcı, "Sezon başından beri 11. maçımız sanırım, yarın 21. veya 22. farklı oyuncu 11'de forma giyecek. Bu kadar fazla olmaması gerekiyor, Bir takımda 8-9 oyuncunun yeri sabit olmalı" dedi.

Enzo Roco'nun durumundan memnun olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Enzo Roco sezon başından bu yana çalışıyor. Sakatlıklardan da kurtuldu. Geçen hafta hazırlık maçında da oynamıştı. Yarın ilk 11'de sahada olacak" diyerek Şilili oyuncunun Braga karşısında sahada olacağını ifade etti.

"Braga organizasyonları olan bir takım"

Portekiz ekibi Braga'yı analiz eden Avcı şu ifadeleri kullandı:

"Braga daha önce karşılaştığım, oyunun iki yönünde de organizasyonları olan, birlikte hareket edebilen bir takım. Bu karşılaşmada bizim de tekrar çıkış yakalamamız için taraftarımızın önünde elimizdeki malzemeyle en iyisini yapmalıyız."

"Bütün verileri kullanıyoruz"

Sakatlıkların üst üste yaşanması üzerine gelen soruları yanıtlayan Avcı şu cümleleri kullandı:

"Biz antrenmanda bütün verileri kullanıyoruz, nabızlara kadar her şeyi kontrol ediyoruz. Bu kadar üst üste gelmesi çok enteresan. Dorukhan gibi kendine iyi bakan bir oyuncunun başına gelenleri talihsizliğe ve zemine bağlayabilirsin. Sakatlıkların bir geçmişi olabilir, darbe ve zeminden de olabilir. Son maçtaki ikisinden biri darbe, Burak'ınki sabahtan kalmıştı"

"Heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim"

Beşiktaş'ın yönetiminde yaşanan değişimi yorumlayan tecrübeli teknik direktör şu ifadelerle sözlerini bitirdi:

Bir teknik direktörün 5 senede yaşayacağı süreci 5 ayda yaşamak şanssızlık mı, orasını bilmiyorum. Seçim ve yönetim... Benim çok alışık olmadığım bir şeyi burada 5 ayda yaşamış bulunuyorum. Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyorum samimiyetinden ve duygularından dolayı. Başkan Ahmet Nur Çebi benim 10 senedir tanıştığım, saygı duyduğum, karşılıklı sevgi ve saygımıza inandığım bir isim. Basındaki sözleri için teşekkür ediyorum. Saha içi ve dışı tüm problemleri çözmeye uğraşıyorlar, teşekkür ediyorum. Mücadeleden hiç kaçmadım, hiç vazgeçmedim. Buraya imza atarken çok heyecanlıydım, heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim, hiçbir şekilde hayallerimden vazgeçmedim.

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Pedro Rebocho: Yeni yönetimimiz bize güç olacak

Siyah beyazlı ekibin sol beki Pedro Rebocho, yönetim değişikliğinin onlara güç vereceğini ifade etti:

"Çok iyi çalışıyorum ama henüz fazla oynama şansım olmadı. Çok iyi bir takımız, yeni yönetimimiz ve bizim için önemli güç olacak, bize yardımcı olacaklar. Bizim sahada yapabileceğimizin en iyisini yapabilmemiz gerekiyor.

Portekizli oyuncu sağ bekte oynama ihtimali üzerine yöneltilen soruya, "Hocam bana nerede görev verirse oynarım. Sahada akıllı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum ve orada da görev verilmesi durumunda görevimi yaparım" diyerek cevap verdi ve sözlerini tamamladı.