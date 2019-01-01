Abdullah Avcı hedefi gösterdi: Şampiyonluk uzak değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yapılan son antrenmanda öğrencilerine motivasyon konuşmasında bulunurken, onlara olan güvenini dile getirdi.

Süper Lig'in 9. haftasını galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Galatasaray derbisiyle birlikte morallerin yükseldiği Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına bir motivasyon konuşması yaparak hedefi belirledi.

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Avcı’nın, “Liderle aramızda sadece 6 puan var. Lige verilecek araya kadar kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Şimdi herkes sadece deplasmanını düşünsün. Bu sezon deplasmanda kazanamadık. Artık bu kritik maçla kazanmaya başlayıp bunu gelenek haline getirmeye bakalım” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Abdullah Avcı’nın, “Şampiyonluk çok uzağımızda değil. Yeter ki isteyelim ve yüreğimizi ortaya koyalım. Sizlere güvenim tam” diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği öğrenildi.

Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.