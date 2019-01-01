Abdullah Avcı: "En iyisi, en avantajlısı biziz"

Abdullah Avcı, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

'in 27. haftasında Atiker 'u 2-0'lık skorla mağlup eden Medipol 'de Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Avcı oyun organizasyonlarının direkt oyun olduğunu anlatırken, "Geri düştüklerinde topa sahip olan bir takımdı Konyaspor. Ama biz hem topa sahip olduk, hem savunma güvenliğini iyi aldık. Top bizdeyken hızlandık, top rakipteyken yavaşladık. Hiçbir şekilde rakibi oyuna sokmamamız lazım, rakibin attığı şutlar vardı. Dün çalıştığımız bir pozisyondan bugün golü bulduk. Bu çok önemliydi." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Abdullah Avcı, "7 hafta kaldı, 6 puan öndeyiz. En iyi oynayan, en avantajlı en moralli biziz. En iyi arkadaşlık bizde. Umarım bunun karşılığını almaya devam ederiz." diye konuştu.

Avcı, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında ise, "Hiçbir maç kolay değil. Ligin en değerli takımlarından birisi olan Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağız. Yine oyun planımıza sadık kalacağız. Önümüzdeki hafta iyi bir futbol haftası gibi duruyor. Umarım hak edenlerin kazandığı bir hafta olur." ifadelerini kullandı.