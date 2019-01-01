Abdullah Avcı: Douglas bize büyük katkı sağlayacak

Abdullah Avcı Douglas'ın takıma katılmasından memnuniyetini dile getirirken yeni transferin de geleceğini belirtti.

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kampında yeni sezon öncesi beklentilerini ve takıma yeni katılan isimler hakkında konuştu.

Fanatik Gazetesinden Orhan Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:

"Douglas’ın aramıza katılmasına elbette sevindim. Kariyerinde görmüş bir oyuncu ve henüz 28 yaşında. Bize büyük katkı sağlayacak. Adriano’yu da geri dönmesi için çok bekledim ama dönmedi."

"Daha önceden omurgası olan bir kadromuz var. Eğer bu kalitenin üstüne oyun ve fizik anlamında daha iyi bir ilerleme koyarsak, sezon sonundaki hedeflerimize emin adımlarla gideriz."

Haberin devamı aşağıda

"Yaklaşık 50 civarında maç oynayacağız. Taraftarı, stadı ve camiasıyla şampiyonluklar yaşamış bir kulübüz. Umarım aynı başarıları elde ederiz. Transfer yapıyoruz ve yeni isimler de takıma katılabilir.

"Buradaki kamptan memnunum. Oyuncularımızda zihinsel anlamda sıkıntı olmaması için her iki kampı da ideal ölçüde tuttuk. Sonuçta oyuncularımızı sezona en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.”