Abdullah Avcı: Devrim yapmaya yetecek kadar sürem olmadı

Ocak ayında Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı sürecin perde arkasını anlattı.

Sezon başında Beşiktaş ile anlaşan ancak devre arası sonrasında siyah beyazlılarla yollarını ayıran Abdullah Avcı gündeme dair konuştu.

Avcı, Sabah'a verdiği röportajda Beşiktaş'ta oynatmak istediği oyundan bahsederken, bunları uygulamak için yeterli süreyi bulamadığını söyledi:

"Çalıştırdığım takımın, savunma yaparken hücumu, hücum yaparken savunmayı düşünebilmesini ve geçişleri iyi yapabilmesini isterim. Beşiktaş'a oynatmak istediğimiz oyun anlayışı da buydu; akıl üzerine kurulu bir sistem. 'deki sistemin üzerine bir de taraftar etkisini eklediğimizde, Beşiktaş'ın şanına yakışır bir futbol anlayışı oluşturabileceğimize inanıyorduk. Aslında inancımızı hiç kaybetmedik. Ancak geç gelen transferler, maddi düzensizlikler, yapısal ve yönetimsel eksiklikler, sakatlıklar gibi birçok engel ile karşılaştık, sessiz sedasız üstesinden gelmeye çabalarken de kredimizi tükettik. Hücum opsiyonlarının saha yansıması için yüzlerce saat teorik ve pratik antrenmanlar yapmanız gerekir. Bana tanınan süre, buna yeterli olmadı."

Daha fazla takım

56 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ta haksızlığa uğradığını ifade ederken, "Beşiktaş taraftarını, stadyumun büyülü atmosferini görünce, devrimsel bir iş yapalım, güçlü ve sürekliliği olan, ses getiren bir sistem kuralım istedim. Şimdi geriye bakıp düşünüyorum, belki de beklenti bu değil, sadece haftalık galibiyetlerdi. Belki de kulüple bir geçmişim olmadığı için, devrim yapmaya yetecek kadar sürem ve kredim yoktu. Haksızlığa uğramış hissetmiyorum ama hevesim kursağımda kaldı" şeklinde konuştu.