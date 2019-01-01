Abdullah Avcı: "Büyük takım olmak böyle bir şey"

Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyeti yorumladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kaısmpaşa karşısında aldıkları 3-2'lik kritik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Avcı, 'nın iyi bir geçiş takımı olduğuna dikkat çekerken, "Öndeki oyuncularının teknik kapasitesi yüksek. Merkeze doğru oynamamamız lazımdı. Belki 20'ye yakın merkeze oynadığımız topların ardından geriye koşular yapmak zorunda kaldık. Rakip 10 kişi de olsa bu oyun artık zor bir oyun. Belki 10 kişi olmaları konsantrasyonumuzu bozmuş olabilir. İki kere geriye düştük. Ama oyuncularımız hiçbir zaman vazgeçmediler. Üç gol de kenar ortalarıyla geldi. Böyle takımları ancak böyle aşabilirsiniz." dedi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti: "Büyük takım olmak böyle bir şey. Kazanmak çok önemli. Son dakikada bulduğunuz goller sizi başka yerlere taşıyor. Enerjimiz yüksek."

Abdullah Avcı, maç içinde oyuna yaptığı hamleleri ise şöyle yorumladı: "Beklerin ikisini de ileriye yolladık. Caner'i bir ara sağa aldık. Çünkü içerde topla buluşup kısa ortalar yapması ya da beki topla buluşturup bekin ortaları bizim için önemliydi. Umut'u ceza sahasına koyduk, buna cevap verdi. Güven'i alıp Ljajic'i ortaya koyduk. Lens'in asist yapması beni son derece memnun etti. Ona öz güven kazandıracak."