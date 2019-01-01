Abdullah Avcı: Bu sene şampiyonluğa kilitlendik

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, örnek bir kulüp olduklarını belirterek sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı, sezonu şampiyon tamamlamaya odaklandıklarını söyledi.

"Trabzonspor'la nerede ne zaman oynarsan oyna zordur. Bugün de ilk 10-15 dakika büyük baskıyla başladılar. Sonrasında %60'la topa sahip olduk."

"İlk iki golde kaliteli ayaklar devreye girdi. İkinci yarının başında duran toptan bir gol bulduk, maçı orada bitirmeliydik ancak basit bir top kaybıyla gol yedik ve sonrasında da Yusuf'un güzel vuruşu geldi. O yüzden Trabzon deplasmanı hep zordur diyorum."

"İkinci yarı itibariyle bizim iki transferimiz daha var aslında: Arda ve Elia. İlk yarıda sakatlıkları nedeniyle onlardan faydalanamamıştık."

"Biz iyi bir kulübüz, doğru örnek oluyoruz. Beni heyecanlandıran bir akademi projesi var, o hayata geçecek. Sanki ufaklıktan beri berabermişiz gibi hissediyorum ama bu sene 31 Mayıs'a, yani şampiyonluğa kilitlendik."