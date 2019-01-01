Abdullah Avcı: Beşiktaş'ın ruhunu bugün daha iyi gördüm

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Vodafone Park'ta ağırladığı 'u 4-1 yenerken, üst üste beşinci galibiyetini alarak üçüncü sıraya yükseldi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularını kutlarken, taraftarlara da teşekkür etti.

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Avcı'nın maç sonunda yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Maç sonu seyircinin tezahüratları çok güzeldi. Oğuzhan ve Lens'e verdikleri destek için de teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelirken, bir karar verirken, iyi bir lı ve dostum olan Metin Tekin, 'Beşiktaş'ın ruhu ve duygusu bir başkadır' demişti. Onu bugün daha iyi gördüm."

"Oyuncularımın hepsi çok istekli başladı. Goller ve pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda topu koşturamadık. Yoksa daha farklı olabilirdi. Buna da şükür. Kayserispor'a başarılar diliyorum, oyuncularıma da tekrardan teşekkür ediyorum."