Abdullah Avcı ile Beşiktaş anlaşmaya çok yakın

Siyah beyazlıların, Şenol Güneş'ten boşalan koltuk için başarılı teknik adamla anlaştığı belirtildi.

Şenol Güneş dönemi sona eren Beşiktaş'ta, teknik direktörlük görevi için yapılan arayışlar sonuç vermek üzere.

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A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 2006-2007 sezonundan bu yana Medipol 'i çalıştıran Abdullah Avcı ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

55 yaşındaki teknik adam kulübü Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşmelere başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Yarın 12'de Abdullah Avcı ile bir araya geleceğiz. Sonrasında gereken açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullandı.