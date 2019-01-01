Abdullah Avcı, Beşiktaş için devreye giriyor

Abdullah Avcı, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşerek sözleşmesinin feshini isteyecek.

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'la imzalamak için kulübüyle görüşecek.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Başakşehir kulübünün yaptığı ''Bize gelen herhangi bir teklif yok'' açıklamasından sonra Abdullah Avcı'nın, başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Göksel Gümüşdağ'la yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde siyah beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.

Avcı'da sorun çıkması halinde ise siyah beyazlılar diğer alternatifleri olan Tayfun Korkut ve Sergen Yalçın ile iletişime geçecek.