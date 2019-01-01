Abdullah Avcı: 4'te 4 yaparsak şampiyon oluruz

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

'in 30. hafta mücadelesinde 'ye 2-0 mağlup olan Medipol 'in teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından maçıve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

Göztepe karşısında alınan mağlubiyet ile ilgili konuşan Avcı "Bizim gibi bir takım bu kadar çok koşuyorsa organizasyonda sıkıntı var demektir. Biz topa sahip olan bir takımız. İlk yarıda oyun organizasyonuna sadık kaldık. İkinci yarı benim son 5 senede gördüğüm en kötü oyun organizasyonuydu. Bizim gibi bir takımın saha dağılımı önemlidir. Duygularını karıştırırsan bunlar ortaya çıkar. Bu oyun tamamen organizasyon oyunudur. Belki ilk yarı golü bulup soyunma odasına girsek farklı olurdu. Bunu biz karıştırdık. Bu oyun bize hiç yakışmadı. Rakip mücadelesini hiç bırakmadı ama biz ikinci yarı vazgeçtik." ifadelerini kullandı.

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Şampiyonluk mücadelesine de değinen Abdullah Avcı "Ceplerimiz tamamen boşaldı, o krediler bitti. 30 hafta buraya getirdiğimiz gibi mücadele edersek, 4'te 4 yaparak biz şampiyon oluruz. Beşiktaş da yarışın içinde. Bu 4 haftada hem oyuna dönen hem de zihinsel olarak üstün olan şampiyon olacaktır. 8 puan öndeydik, 6'ya düştü, sonra 3'e düştü. Bizi buraya getiren oyuna sahip çıkarsak biz şampiyon oluruz" sözleriyle açıklamasını noktaladı.