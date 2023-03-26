Abdülkerim Bardakcı, Stefan Kuntz'u yalancı çıkardı: "Böyle bir şey olabilir mi?"

Stefan Kuntz, Bardakcı'nın baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını söylerken Galatasaray oyuncunun oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Stefan Kuntz iki haftalık iyileşme süreci olduğunu söyledi

Bardakcı neden çıkarıldığını anlamadığını belirtti

NE OLDU? Türkiye'nin Ermanistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Fakat 28 yaşındaki savunmacının Galatasaray'ın Bakü'de oynayacağı özel maçın kadrosuna dahil edilmesi soru işaretlerine neden oldu. Bu durum Ermenistan maçının ardında Stefan Kuntz'a soruldu. Kuntz, "Doktorlar iki haftalık tedavi süreci olduğunu söyledi" dedi. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce ise, "Oyuncunun oynamasında bir sakınca bulmadık" açıklamasını yaparken Abdülkerim Bardakcı milli kadrodan neden çıkarıldığını anlamadığını vurguladı.

STEFAN KUNTZ NE SÖYLEDİ? Ermenistan maçının ardından konuşan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında şunları söyledi: "Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."

ABDÜLKERİM BARDAKCI NE SÖYLEDİ? Beyaz TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakcı konuyla ilgili şunları söyledi: "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım."

GALATASARAY NE SÖYLEDİ? Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce ise şunları söyledi: "Abdülkerim'in son durumuyla ilgili bir açıklama yapmak gerekirse; Oyuncumuz milli takımdaki doktorlarına bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor ve o süreç içinde 2 gün gibi bir müşahede süreci geçiriyor. Daha sonra da milli takım sağlık ekibi, oyuncumzun kadrodan çıkarılmasına karar veriyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Sponsor hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrası oradaki nörolog arkadaşlarımız çeşitli ileri tetkikler yaptılar. Oyuncunun hayati bir tablosunun olmadığına ve oynamasında bir sakınca bulunmadığına sadece baş ağrısının tedavi edilmesine karar verdik."

Yener İnce sözlerine şöyle devam etti: "Bir gün de biz ekstra takip altında tutup idmana çıkarmadık. Devamında takip eden günde herhangi bir sıkıntısı olmadığını görünce de bugün hocamızın kararıyla takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda, herhangi bir sikayeti yok. bu nedenle bizimle beraber. Bir oyuncu, milli takıma teslim olduktan sonra oradaki sağlık ekibinin gözetimindedir ve onların inisiyatifindedir. Oyuncunun milli takımda kalması veya ayrılması tamamen oradaki sağlık ekibinin ve teknik ekibin vereceği kararla olur. Biz oraya kadar hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz da herhangi bir şekilde milli takımdan ayrılmak istemedi. Milli takım sağlık ekibinin verdiği karardan sonra biz sürece dahil olduk. Biz yaptığımmız tetkiklerde oyuncumuzun çok ciddi bir sıkıntısının olmadığına karar verdik. Bunun üzerine de bizimle birlikte Azerbaycan'daki hazırlık maçının kamp kadrosuna katıldı."