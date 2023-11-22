Abdülkerim Bardakcı'dan Gallerli oyuncuya sert gönderme

Abdülkerim Bardakcı, Galler maçında Brennan Johnson ile saha içinde yaşadığı gerginliği sosyal medyaya taşıdı.

Türkiye, Galler ile berabere kaldı

Gruptan lider çıktı ve EURO 2024 biletini aldı

Abdülkerim'den Brennan Johnson ile paylaşım geldi

NE OLDU? EURO 2024 biletini alan Türkiye, Galler'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve grubunu lider tamamladı. Karşılaşma esnasında Abdülkerim Bardakcı ile Galler'in forveti Brennan Johnson arasında gerginlik yaşanmıştı.

NE SÖYLENDİ? Abdülkerim Bardakcı, Brennan Johnson ile yaşadığı gerginliği sosyal medyaya taşıdı. Milli savunmacı, Brennan Johnson'a kızdığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak üzerine kılıç emojisi koydu.

BÜYÜK RESİM: Abdülkerim Bardakcı, Türkiye'nin son maçlarında en etkili isimlerden biri. Almanya maçında sahanın ön plana çıkan oyuncularından biri olan başarılı savunmacı, Galler deplasmanında da iyi bir performans sergiledi. Galler'e geçit vermeyen Abdülkerim Bardakcı hakkında maçın ardından Vincenzo Montella da övgü dolu sözlerle bahsetti.