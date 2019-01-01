Abdulkadir Parmak'ın cezası onandı

Trabzonspor'un Abdulkadir Parmak'ın 2 maçlık cezasına yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Bordo mavili ekip, maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maçlık ceza alan Abdulkadir Parmak için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Kurul ise 'un itiraz kararı reddetti. Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., futbolcusu Abdulkadir Parmak ve idarecisi Sertaç Güven ile ilgili PFDK'nın 14.11.2019 tarihli E.2019-2020/304 K.2019-2020/374 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.11.2019 Perşembe günü saat 16:00'da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. vekilleri Av. Eda Lermi Zorer, Av. Mert Halisçelik'in ve futbolcu Abdulkadir Parmak'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt J, Kuzey Kale Arkası Üst D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarlarının bulunduğu Doğu Alt Tribün J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Haberin devamı aşağıda

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. idarecisi Sertaç Güven'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın cezasının ertelemesi talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."