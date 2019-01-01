Abdulkadir Parmak'ın rol modeli Andres Iniesta

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, rol modelinin Andres Iniesta olduğunu söyledi.

'da sezonun ikinci yarısında Onazi ve Sosa'nın sakatlanmasının ardından forma giymeye başlayan ve oynadığı 18 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergileyen Abdulkadir Parmak, daha iyi olmak için her gün çalıştığını söyledi.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'e konuşan 24 yaşındaki futbolcu, takım için her zaman savaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bireysel performansımın artması benim için tabii ki çok önemli ancak esas önemli olan takımımın iyi işler yapması" diye konuştu.

"Uyanmak istemediğim bir rüya gibi"

Parmak, Trabzonspor'da oynamanın altyapıdan yetişen her oyuncunun hayali olduğunu belirterek, "Sokak arasında, amatörde oynayan her çocuğun tek bir hayali vardır; o da bir gün Trabzonspor formasını terletmektir. Takımda her maç daha fazla süre almam adeta uyanmak istemediğim bir rüya gibi. Bunun tarifi çok zor. Bunun hayali ile büyümüşsün ve şu an o avuçlarının içerisinde. Böyle bir hayale sahip olmuşken asla bırakmayacağım. Bu takımın vazgeçilmez bir parçası olmak için her zaman çok daha fazla çalışacağım" ifadesini kullandı.

"Iniesta'yı örnek alıyorum"

Kendisine örnek olarak 'da büyük başarılara imza attıktan sonra Vissel Kobe'ye transfer olan İniesta'yı aldığını kaydeden Abdulkadir, "Onun çok yönlü oyun anlayışı, takımı için sahada her şeyi yapması bir futbolcu adına istenilecek tek şey. Harika bir rol model" dedi.

"Bu ruhun bir parçası olarak yetiştik"

Trabzon şehrine şampiyonluğu yeniden yaşatmak istediklerini de vurgulayan Abdulkadir şunları söyledi: "Umarım bir gün bu forma altında o özlenen başarıyı yakalamak bizlere nasip olur. Çünkü biz bu ruhun bir parçası olarak yetiştik" dedi.