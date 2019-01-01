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Abdürrahim Albayrak'tan transfer sorusuna ilginç yanıt

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AA
Abdürrahim Albayrak, Bolu'dan dönüş yolculuğu öncesi transfer konusuyla gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, iptal edilen Boluspor - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın ertelenme kararını doğru bulduğunu söyleyen Albayrak, "Transferle ilgili ne söyleyeceksiniz? Taraftar çok merak ediyor.." şeklindeki soruya, "Biz de çok merak ediyoruz." yanıtını verdi.

Abdürrahim Albayrak'ın Twitter hesabı üzerinden transfer yapılacağını belirten paylaşımlarını silmesi de dikkat çekti.

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