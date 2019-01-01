Abdülkadir Ömür'e Atalanta kancası
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Yaptığı çıkışla Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren Abdülkadir Ömür için teklifler gelmeye devam ediyor.
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Habertürk'ün haberine göre İtalyan ekibi Atalanta, 19 yaşındaki genç yıldız için kulübü Trabzonspor'un kapısını çaldı. İtalyan ekibinin Abdülkadir için Trabzonspor'a yaptığı teklif ise 9 milyon euro.
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıc'yı kadrolarında tutmak istediklerini açıklamıştı.
Son yıllarda deneyimli teknik adam Gian Piero Gasperini ile çıkışa geçen Atalanta ise geçtiğimiz sezon Serie A'yı 3. bitirerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı.