Abdülkadir Ömür'den kötü haber! Devre arasında dönecek

Trabzonspor'un AEK ile oynadığı mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür'den taraftarları üzecek bir haber geldi.

UEFA play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynanan maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönüş tarihi uzayabilir.

20 yaşındaki genç yıldız 12 Eylül Perşembe günü 'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek. Ancak genç oyuncunun dönüşü konusunda moral bozan bir haber geldi.

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Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre takıma dönüşünün 4-6 haftayı bulacağı açıklanan Trabzonsporlu yıldızın, sol dizindeki menisküs yırtığının derinde olduğu ve sürenin yaklaşık 4 ayı bulabileceği ortaya çıktı.

20 yaşındaki Ömür, Süper Lig'in ilk iki haftasında 161 dakika görev yapmış, 1 gol, 1 asistle takıma katkı vermişti.

Bordo mavililerin bir diğer genç oyuncusu Yusuf Sarı ise geçtiğimiz gün sol diz dış menisküsünden ameliyat oldu. 20 yaşındaki oyuncunun 6 hafta sonra müsabakalarda görev alabileceği ifade edildi.