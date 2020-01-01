Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevki değiştirdim

Önceleri orta sahada oynadığını belirten Abdülkadir Ömür, Messi'ye özenerek kanatlarda oynamayı seçmiş.

'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, sakatlık sürecini, futbol kariyerini ve hedeflerini anlattı.

Messi'nin futbol tarihinin en iyi oyuncularından birisi olduğunu belirten genç futbolcu, Arjantinli yıldıza benzetilmekten memnun:

"Her zaman Messi’yi izlerim. Onun yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum. Sonra sağ veya sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı ve onun gibi top sürüp pas attığım için benzetiyorlar sanırım. Bu inanılmaz bir mutluluk benim için."

Daha fazla takım

"Onun kadar iyi bir futbolcu bir daha gelir mi bilemeyiz ama ona benzetilmek çok güzel. Bunu sürekli hayal ediyorum. Bu durum bir futbolcunun gelebileceği zirve diyebilirim. ve Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali her zaman kuruyorum. Allah nasip eder inşallah."