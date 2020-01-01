Abdülkadir Ömür formasına kavuştu
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AA
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Bordo mavili ekip 1-0 geriye düştüğü maçı Manuel Da Costa, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme ve Badou Ndiaye'nin golleriyle 5-2 kazanmayı başardı.
Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındığı maçın 88. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna girdi.
Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından sahaya çıkmış oldu.