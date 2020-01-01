Abdülkadir Ömür formasına kavuştu

Trabzonspor'un genç yıldızı yaşadığı sakatlığın ardından 183 günlük aradan sonra sahaya çıktı.

Süper Lig'in 24. haftasında , Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Bordo mavili ekip 1-0 geriye düştüğü maçı Manuel Da Costa, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme ve Badou Ndiaye'nin golleriyle 5-2 kazanmayı başardı.

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındığı maçın 88. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna girdi.

Daha fazla takım

Ligde ise en son 2. haftadaki maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından sahaya çıkmış oldu.