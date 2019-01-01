Abdülkadir Ömür ameliyat oluyor

Menisküs sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün perşembe günü ameliyatının planlandığı bildirildi.

UEFA play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynan maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ameliyat tarihi duyuruldu.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü 'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.

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Aynı sakatlığı yaşayan Yusuf Sarı için ise yarın İstanbul'da ameliyat planlanıyor.

Kulüp doktoru değişti

'da kulüp doktoru da değiştirildi. Bordo mavililer, eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.