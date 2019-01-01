ABD'nin eski başkanı Barack Obama'dan Messi örneği
Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barrack Obama, Lionel Messi’ye sahip olmasına rağmen Arjantin'in düşüşünü değerlendirdi.
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57 yaşındaki Obama, EXMA Konferansı'nda futbol hakkında bir röportaj verdi ve gezegenin en yetenekli isimlerinden olan Messi hakkında görüşlerini belirtti.
2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Obama, Messi'li Arjantin’in başarısızlığını ele aldı:
"Dahi olduğunu düşündüğümüz insanlar bile kendilerini geliştirmek için diğerleriyle birlikte çalışıyor. Arjantin de bu örneklerden biri. Messi harika bir futbolcu olsa bile Dünya Kupası'nı kazanmakta zorluk çekiyorlar. Çok az insan kendi kendine bir şeyleri başarabilir. Gençlere tavsiyem bir takım halinde diğer insanlarla çalışmaları."
14 Haziran'da başlayacak olan Copa America'da Arjantin B Grubu'nda Kolombiya, Katar ve Paraguay ile karşılaşacak.