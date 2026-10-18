Lyon, pazar akşamı konuk ettiği Nice'i 2-1 yenerek Fransa Ligue 1'in yedinci haftasını kapattı.

Mısırlı defans oyuncusu Mohamed Abdelmonem, Nice'in ilk 11'inde yer aldı ve 48. dakikada sarı kart gördü.

Mohamed Abdelmonem, 70. dakikada Lyon oyuncusu Kaito Nakamura'nın kırmızı kart görmesine de sebep oldu ve karşılaşmayı 81. dakikada terk etti.

Foot Mercato sitesi, maçın öne çıkan anlarını aktardı. Buna göre Lyon, Pavel Sulc ve Tanner Tessmann sayesinde ilk yarıda skoru tersine çevirmeyi başardı; ardından sayısal eksikliğine rağmen son 20 dakikada Nice'in ataklarına direndi.

Tolisso, Nuamah, Morton ve Greif'in yokluğuna rağmen Lyon oyuncuları, oyunun gidişatına baştan itibaren hâkim oldu. Yüksek topla oynama oranı ve ileride yaptığı baskı sayesinde Teknik Direktör Paulo Fonseca'nın takımı topa sahip oldu, ancak Yehvann Diouf'un kalesini gerçek anlamda tehdit edemedi.

Beklenenin aksine skoru açan taraf Nice oldu. İlk gerçek atağında Jonathan Clauss sağ kanattan ilerledi ve kusursuz bir orta gönderdi; topu ağlara gönderen Elye Wahi, Remy Descamps'ın kalesinin dar köşesine yerleşen direkt vuruşuyla 18. dakikada ilk golü kaydetti.

Lyon'un üstünlüğü 32. dakikada beraberlik golüyle taçlandı. Durenville'in sol kanattan yaptığı çıkışın ardından Diouf, onun sert vuruşunu kurtardı, ancak Sulc topu mükemmel şekilde takip ederek ağlara gönderdi ve maçı 1-1 ile başlangıç noktasına döndürdü. Sadece iki dakika sonra, Boudaoui ile bir takım arkadaşı arasında kısa bir pasla uygulanan serbest vuruşta Atikam'ın gönderdiği orta Tanner Tessmann'ın kafasını buldu ve Tessmann, 34. dakikada Lyon'u 2-1 öne geçirdi.

İkili mücadelelerdeki üstünlükleri, daha yüksek teknik isabetleri ve topu geri kazanmadaki agresiflikleri sayesinde Lyon oyuncuları, %60 topla oynama oranı ve 7 isabetli şutla ilk yarıyı hak ederek önde kapattı.

İkinci yarının başlamasıyla Lyon, başlangıçta maça olan hâkimiyetini korudu. Durenville, sol kanattaki yüksek etkinliğini sürdürdü. Ancak Nice, ilk yarıda olanın aksine kademeli olarak rakibinin kalesinde tehlike oluşturmaya başladı.

Clauss'un kullandığı bir duran toptan yükselen Axel Witsel'in 52. dakikada yaptığı kafa vuruşu Descamps'ın kalesinin üst direğine çarptı. Birkaç dakika sonra Nkunku, sol taraftan sert bir vuruşla gol aramaya çalıştı ve Lyon kalecisini müdahale edip topu kurtarmaya zorladı.

Pas isabetinin ve topu taşıma hızının artmasının yanı sıra topu geri kazanmadaki agresifliğin de yükselmesiyle Nice oyuncuları hücumda inisiyatifi almaya başladı ve Lyon'un savunma düzenini bozmayı başardı. Buna karşın Lyon, özellikle Durenville'in yeni bir çıkışının ardından Boudaoui'nin son dokunuştaki isabetsizliği nedeniyle fırsatı harcadığı anda olduğu gibi, kontra ataklarla tehlike yaratmaya devam edebildi. Fonseca'nın oyuncuları net bir savunma sağlamlığı gösterdi ve Nice'in artan baskısına rağmen üstünlüklerini korumayı başardı.

Ancak maçta 70. dakikada belirleyici bir dönüm noktası yaşandı. Durenville'in yerine oyuna girmesinin üzerinden yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra Nakamura, hava topu mücadelesi sırasında kramponlarının çivilerini istemeden Abdelmonem'in göğsüne batırdığı için direkt kırmızı kart gördü. On kişi kalan Lyon, sayısal üstünlüğünden büyük bir moral desteği alan Nice ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Sadece 3 dakika sonra Wahi, Nkunku'nun ortasına kafa vuruşuyla karşılık vererek kişisel ikinci golüne çok yaklaştı, ancak çaprazdan yaptığı denemesi 73. dakikada direğe çarptı. Uzatma dakikalarında Wahi, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gol kaydetti.

Bu zafer sayesinde Olympique Lyon, 14 puanla Fransa Ligue 1'de liderliğe yükseldi; Nice ise 8 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.



