ABD-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldikten sonra 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlı takım, Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapıyor ve ilk hazırlık maçını bu gece burada gerçekleştirecek.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Meksika maçı öncesi ABD ile karşı karşıya gelecek.

Haberin devamı aşağıda

Peki ABD-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

ABD-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne konuk olacak.

Pratt&Whitney Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.40'ta başlayacak.

Panamalı hakem Fernando Moron'un yöneteceği maç TV 8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.