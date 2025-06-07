Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldikten sonra 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına başladı.
Ay-yıldızlı takım, Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapıyor ve ilk hazırlık maçını bu gece burada gerçekleştirecek.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Meksika maçı öncesi ABD ile karşı karşıya gelecek.
Peki ABD-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
ABD-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne konuk olacak.
Gelecek maç
Pratt&Whitney Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.40'ta başlayacak.
Panamalı hakem Fernando Moron'un yöneteceği maç TV 8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|ABD-Türkiye
|7 Haziran Cumartesi
|22.40
|TV 8, EXXEN