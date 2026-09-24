ABD - Peru hazırlık maçı ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Hazırlık Maçları - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 16:30

ABD ile Peru, 26 Eylül 2026'da EST ile 16.30'da ve GMT ile 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Pochettino gençlere güveniyor

ABD Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yaş ortalaması 23'ün altında olan ve A milli düzeyde henüz forma giymemiş 13 oyuncunun yer aldığı deneysel bir kadro açıkladı. 2026'da MLS'te 26 maçta 12 gole katkı yapan 16 yaşındaki Philadelphia Union cevheri Cavan Sullivan'a dikkat edin. Bunu dengelemek adına, takımın oturmuş yıldızları Tyler Adams ile Antonee Robinson çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi sağlıyor. Christian Pulisic ve Folarin Balogun, Peru, Şili, Meksika ve Kanada'ya karşı oynanacak bu maç serisinde dinlendiriliyor.

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Peru, hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından yeniden yapılanmayı hedefliyor

Peru, CONMEBOL bölgesinden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından yeniden yapılanma sürecinde. Perulu tecrübeli isimler Pedro Gallese, Yoshimar Yotún ve forvet Gianluca Lapadula, takımın temel direkleri olacak. Takım ayrıca orta sahanın merkezinde Gremio'nun Erick Noriega'sına, beklerde ise Marcos Lopez'e (FC Copenhagen) ve Oliver Sonne'a (Burnley) büyük ölçüde bel bağlıyor.

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Muhtemel ABD ilk 11'i

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

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