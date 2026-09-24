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Hazırlık Maçları
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ABD - Peru hazırlık maçı ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Peru
ABD
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

USMNT'nin Peru ile oynayacağı hazırlık maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

ABD ile Peru, 26 Eylül 2026'da EST ile 16.30'da ve GMT ile 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Pochettino gençlere güveniyor

ABD Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yaş ortalaması 23'ün altında olan ve A milli düzeyde henüz forma giymemiş 13 oyuncunun yer aldığı deneysel bir kadro açıkladı. 2026'da MLS'te 26 maçta 12 gole katkı yapan 16 yaşındaki Philadelphia Union cevheri Cavan Sullivan'a dikkat edin. Bunu dengelemek adına, takımın oturmuş yıldızları Tyler Adams ile Antonee Robinson çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi sağlıyor. Christian Pulisic ve Folarin Balogun, Peru, Şili, Meksika ve Kanada'ya karşı oynanacak bu maç serisinde dinlendiriliyor.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Peru, hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından yeniden yapılanmayı hedefliyor

Peru, CONMEBOL bölgesinden Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından yeniden yapılanma sürecinde. Perulu tecrübeli isimler Pedro Gallese, Yoshimar Yotún ve forvet Gianluca Lapadula, takımın temel direkleri olacak. Takım ayrıca orta sahanın merkezinde Gremio'nun Erick Noriega'sına, beklerde ise Marcos Lopez'e (FC Copenhagen) ve Oliver Sonne'a (Burnley) büyük ölçüde bel bağlıyor.

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

Muhtemel ABD ilk 11'i

Freese; Freeman, Trusty, Richards, Robinson; Adams, Berhalter; Dest, Tillman, Reyna; Downs.

Takım haberleri ve kadrolar

Form durumu

USA

USA - Form

PAR
K4-1
AUS
K2-0
TUR
K3-2
BIH
K2-0
BEL
K1-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
PER

PER - Form

BOL
K2-0
SEN
K2-0
HON
B2-2
HAI
K1-2
ESP
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ABDÇizimPeru
1
1
0
Hazırlık Maçları
ABD badge
ABD
USA
1
Peru badge
Peru
PER
1
MS
Hazırlık Maçları
ABD badge
ABD
USA
2
Peru badge
Peru
PER
1
MS
3Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı2/2

Puan durumu

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