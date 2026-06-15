ABD'nin yaptırımları, Suudi Arabistan maçı öncesinde Uruguay'ı köşeye sıkıştırıyor

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay ve Suudi Arabistan milli takımları arasında oynanacak beklenen karşılaşma öncesindeki birkaç saatte, Latin Amerika ekibinin kampında gerginlik ve hoşnutsuzluk dolu bir hava hakimdi. Bu kargaşa, takımın maç sahasına doğru yola çıkmasından önce ABD makamlarının heyetine uyguladığı sıkı ve titiz güvenlik önlemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Sosyal medya platformlarında, Uruguaylı yıldızların Miami'deki konaklama yerlerinin önünde yoğun güvenlik kontrolünden geçtikleri anları belgeleyen videolar yayıldı.

Görüntülerde, oyuncuların ve teknik ekibin üyelerinin, yoğun güvenlik görevlileri ve eğitimli koruma köpeklerinin bulunduğu ortamda uzun kuyruklar halinde bekledikleri görülüyordu. Bu durum, Uruguay heyetinde şaşkınlık ve hayret uyandırdı.

Bu olağanüstü önlemler nedeniyle heyet üyelerinin yüzlerinde rahatsızlık ve tedirginlik açıkça görülüyordu. Bu önlemler, maçın oynanacağı "Hard Rock" stadyumuna gitmek için planlanan programlarını aksattı. Heyet yetkilileri, kontrol süresinin uzunluğu ve oyuncuların kişisel eşyalarının tekrar tekrar aranmasının abartılı olduğunu belirterek bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

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Bu sıkı önlemler, ABD'nin 2026 Dünya Kupası'nı güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için uyguladığı kapsamlı ve yoğun güvenlik planının bir parçası. Güvenlik güçleri, dünya çapında büyük bir seyirci kitlesinin toplanacağı bu dönemde heyetlerin güvenliğini sağlamak için oteller, antrenman sahaları ve maç stadyumları çevresinde en üst düzeyde hazırlık yaptı.

Spor açısından bakıldığında, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın 8. grupta golsüz berabere kalması, bu karşılaşmanın her iki takım için de önemini ikiye katladı. Bu sonuç, grup hesaplarını erken alevlendirdi ve bu gece alınacak üç puanın, grup liderliğine yükselip bir sonraki tura geçmek için altın bir adım olmasını sağladı.

Bu olayların ortasında Suudi Arabistan milli takımı, teknik istikrarını ve oyuncularının yüksek morallerini kullanarak Latin rakibine karşı olumlu bir sürpriz yapmayı hedefliyor. Öte yandan Uruguay milli takımı, oyuncularını bu dış baskılardan uzak tutmaya ve sahada tam konsantrasyonla Dünya Kupası serüvenine değerli bir galibiyetle başlamaya çalışıyor.