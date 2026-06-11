Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Somalili hakem Ömer Artan'ı Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak 2026 Avrupa Süper Kupa maçını yönetmek üzere atadığını duyurdu. Bu adım, Afrikalı hakemin ABD'ye giriş izni alamaması nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılamaması sonrasında özel bir anlam taşıyor.

Artan, nispeten genç yaşına rağmen uluslararası arenada öne çıkan hakemlerden biri olarak kabul ediliyor. 2018 yılından bu yana Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) uluslararası listesinde yer alan Artan, Afrika kıtasında 2025-2026 sezonunun Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağı da dahil olmak üzere birçok önemli maçı yönetti.

Somalili hakem, son yıllarda gösterdiği üstün performansın takdir edilmesi amacıyla Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025 yılı Afrika'nın En İyi Hakemi ödülüne layık görüldü.

FIFA, Artan'ı 2026 Dünya Kupası hakem kadrosuna seçmişti, ancak terörist gruplarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş izni alamaması nedeniyle turnuvaya katılamadı ve bu durum, turnuva başlamadan önce geniş çapta tartışmalara yol açtı.

FIFA, ABD'nin kararına boyun eğdi, ancak Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, hükümetleri kontrol edemeyeceğini söyledi.

Cheferin'den övgü

UEFA ise, Avrupa Süper Kupa'nın yönetimini Artan'a devretme kararının, Avrupa Futbol Federasyonu ile Afrika Futbol Konfederasyonu arasında yakın zamanda imzalanan ve hakemliğin geliştirilmesi ve deneyim paylaşımı gibi çeşitli alanlarda iki taraf arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında alındığını açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Čeverin ise Somalili hakemi överek, genç yaşına rağmen büyük bir deneyime sahip olduğunu ve Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en üst düzey turnuvalarında olağanüstü performanslar sergilediğini vurguladı.

Čeferin, "Artan, genç ve seçkin bir hakemdir. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun en önemli turnuvalarında kendini kanıtlamıştır. Futbol, halkları bir araya getirir. Bu atama ile ona ve bu önemli görevi hak etmesini sağlayan hakemlik yeteneklerine olan saygımızı teyit ediyoruz" dedi.

UEFA Başkanı ayrıca, Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe'ye bu girişime verdiği destek ve iki kurum arasındaki işbirliği için teşekkür etti.