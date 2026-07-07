ABD'nin elenmesinin ardından Belçika gazeteleri: Merhaba Donald!

Folarin Balojun etrafında dönen tartışmalar, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda ABD'yi 4-1'lik ezici bir skorla mağlup eden milli futbol takımının zaferini kutlayan Belçika'nın ana akım medya kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı ve Amerikalı forvetin affedilmesiyle sonuçlanan görüşmeye yer verdi.

Fransızca yayın yapan “Le Soir” gazetesi, basılı baskısında ve dijital sürümünün ilk sayfasında şu başlığı attı: "Merhaba Donald?", başlığını attı. Gazete, haberi, maçın son golünü attıktan sonra kutlama yapan Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun, ellerini kulaklarına koyup takım arkadaşlarıyla birlikte Trump'ın meşhur dansını taklit ettiği bir fotoğrafla sundu.

"Hit Latest News" gazetesi ise "Donald Trump bu konuda ne düşünecek?" diye sordu; bu, turnuvaya yönelik ABD'nin siyasi müdahalesine tepki niteliğindeki Lukaku'nun kutlamasına alaycı bir göndermeydi.

"La Libre" gazetesine göre, Trump’ın “müdahalesi”, Belçika milli takımının ABD karşısında “en iyi performansını” sergilediği maçta işe yaramadı; Flaman “De Standaard” gazetesi ise analizinde, “FIFA’nın kararı ne kadar kesin olursa olsun, Kırmızı Şeytanlar ABD’yi turnuvadan aynı güçle eledi” dedi.

Belçika, Trump ve ABD’ye sert eleştiriler yöneltti ve Lukaku’yu bahane olarak kullanarak, ABD milli takımını elenmekten kurtarmaya çalışan siyasi müdahaleyi alay konusu yaptı.

Medya dışında, Belçika Futbol Federasyonu’nun erkek milli takımıyla ilgili bilgileri yönetmekten sorumlu “Kırmızı Şeytanlar” adlı X platformundaki hesabından yayınlanan mesaj da dikkat çekti. Maçın sonunda yayınlanan mesajda, FIFA’nın Balugun’un cezasını kaldırma kararına açık bir göndermeyle “Bunu iptal edin” yazıyordu.

Belçika, ABD’ye karşı kazandığı zaferin tadını çıkarıyor, ancak önümüzdeki Cuma günü Los Angeles’ta oynanacak çeyrek final maçındaki rakibi İspanya’yı da unutmadı; Flaman Kamu Televizyonu da bunu kutladı.

Kanal, İspanya’nın “şimdiye kadar yenilmez olduğunu” ve “Kırmızı Şeytanlar” ile karşılaşmadan önce Avusturya’yı, ardından da Portekiz’i “kolayca yendiğini” belirtti; ayrıca Lamine Yamal’ın “tahmin edilemez bir güç” olduğunu ekledi. ancak turnuvaya Kap Verdes ile berabere kalarak “beklenmedik bir şekilde kötü” bir başlangıç yapan İspanya milli takımı için “işler yolunda gitmedi”.

Fransızca yayın yapan kamu yayın kuruluşu RTBF, Rudi Garcia’nın takımının İspanya ile oynayacakları maçta “istatistiklere meydan okumak” zorunda kalacağını öngörüyor; zira İspanya, “Belçika’nın karşısında her zaman iyi bir performans sergileyemediği” bir takım.

Bu televizyon kanalının bildirdiğine göre, Belçika milli takımı İspanya ile 23 kez karşılaştı ve bu maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı; bunlardan 5'i son beş karşılaşmada gerçekleşti. Belçika'nın en son galibiyetine ise 1986 Meksika Dünya Kupası'nda, Kırmızı Şeytanlar'ın penaltı atışlarında İspanya'yı elediği zamana kadar gitmek gerekiyor.