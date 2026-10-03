ABD - Meksika: Maç detayları

Hazırlık Maçları - Hafta 1 3 Eki 2026 - 22:00

ABD ile Meksika, 4 Ekim 2026 tarihinde saat 02.00 GMT'de karşı karşıya gelecek (3 Ekim, 19.00 MST / 22.00 EST / 4 Ekim, 03.00 BST / 04.00 SAST).

Çölde rekabet yeniden alevleniyor

Amerika Birleşik Devletleri Erkek Milli Takımı, sonbaharın dikkat çeken hazırlık maçında ezeli rakibi Meksika'yı State Farm Stadium'da ağırlıyor. Yeni bir milli takım döngüsüne giren Mauricio Pochettino'nun ABD'si, kusursuz geçen eylül kampının üzerine koymayı ve gelişim gösteren kadrosunu CONCACAF'ın en güçlü rakibine karşı test etmeyi hedefliyor. Rafael Márquez'in Meksika'sı için ise ABD topraklarında Yankler ile karşılaşmak, ivme yakalamak ve yeni teknik adam döneminde taktik kontrolü daha da geliştirmek adına kritik bir fırsat sunuyor.

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Yankler'in eylül yükselişi: Genç yıldızlar üst üste galibiyetleri getirdi

ABD Erkek Milli Takımı, eylül döneminde üst üste aldığı galibiyetlerin ardından cumartesi gecesi oynanacak maça moralli geliyor. Peru karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından Pochettino'nun ekibi, St. Louis'te Şili'yi 4-2 yenerek heyecan verici bir zafere daha imza attı. Tecrübeli Sebastian Berhalter ve savunmacı Chris Richards fileleri havalandırırken, genç sansasyonlar Julian Hall ile 17 yaşındaki Mathis Albert de gol attı. Albert, böylece ABD Erkek Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü oldu. Takımın önemli liderleri Gio Reyna, Tyler Adams ve Sergiño Dest'in yön verdiği enerjik genç çekirdek, derbiye büyük bir özgüvenle çıkıyor.

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Márquez yönetiminde El Tri'nin yenilgisiz hazırlık dönemi

Meksika, dirençli geçen eylül milli maç döneminin ardından Arizona'ya geliyor. Kolombiya ile 1-1 berabere kalan El Tri, Red Bull Arena'da Peru karşısında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda geriye düşen ekipte savunmacı Víctor Guzmán, 49. dakikada eşitliği sağlayarak Meksika'nın yenilmezlik serisini korudu. Teknik direktör Rafael Márquez, Meksika'nın bu rekabette yeniden üstünlük kurmayı hedeflediği süreçte Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo ve Santiago Giménez gibi dinamik isimleri takıma entegre etmek için bu dönemi değerlendirdi.

State Farm Stadium'da kapışma: Genç geçiş oyunu ile orta saha kontrolü karşı karşıya

ABD ile Meksika arasındaki maçlar her zaman yoğun bir atmosfer ve yüksek rekabet getirir. ABD Erkek Milli Takımı, Meksika yarı sahasında boşluk bulmak için Gio Reyna, Julian Hall ve Malik Tillman üzerinden hızlı geçiş oyununa güvenecek. Meksika ise Orbelín Pineda, Luis Chávez ve Álvaro Fidalgo'nun orta sahadaki bağlantısıyla tempoyu kontrol etmeye çalışırken, ceza sahası içinde forvet Santiago Giménez'i topla buluşturmanın yollarını arayacak. Yerel gurur ve ivme bu maçta belirleyici olurken, bu karşılaşma ilk düdükten itibaren sürükleyici bir drama vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

ABD: Schwake; Freeman, Campbell, Trusty, Miller; Musah, Adams; Albert, Berhalter, Reyna; Hall

Meksika: Rangel; Sanchez, Vasquez, Reyes, Gallardo; Lira, Romo; Alvarado, Pineda, Lozano; Gimenez

Takım haberleri ve kadrolar

Bu karşılaşma öncesinde ABD için şu anda doğrulanmış bir takım haberi bulunmuyor. Sakatlık, ceza ve ilk 11'e dair tüm bilgiler, teknik ekibin onayının ardından maç saatine daha yakın bir zamanda güncellenecek.

Meksika için de bu aşamada doğrulanmış kadro detayları bulunmuyor. Oyuncuların durumu ve Javier Aguirre'nin kadro tercihleriyle ilgili güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

ABD Erkek Milli Takımı bu maça son beş karşılaşmasının üçünü kazanmış olarak çıkıyor. Takımın son sonucu, hazırlık maçında Peru karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti; ayrıca Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'i 2-0 ve Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Bu süreçteki iki yenilgi ise Belçika karşısında 1-4 ve grup aşamasında Türkiye'ye karşı 2-3'lük skorlarla geldi. ABD, bu beş maçta 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Meksika son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, hazırlık maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kalmasıydı; bundan önce ise Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-0 ve Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisi, son 16 turunda İngiltere'ye karşı 3-2 oldu. El Tri, bu beş maçta yedi gol attı ve dört gol yedi.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşmada avantaj Meksika'nın oldu; 2025 CONCACAF Altın Kupa'da ABD'yi 2-1 mağlup etti. Ancak bu sonuç, yakın geçmişte biraz istisna niteliği taşıyor. ABD Erkek Milli Takımı daha geniş seride üstünlük kurdu ve son beş karşılaşmanın üçünü kazandı; bunlar arasında 2024 CONCACAF Uluslar Ligi maçındaki 2-0'lık galibiyet ve aynı organizasyonda 2023'te alınan 3-0'lık zafer de bulunuyor. Meksika'nın diğer galibiyeti ise 2024'teki bir hazırlık maçında geldi. Seri büyük çekişmeye sahne olsa da güç dengesi, özellikle resmi maçlarda net şekilde ABD lehine kaymış durumda.